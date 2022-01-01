Казино Вавада

Vavada казино появилось летом 2017 года и очень быстро прославилось за счёт оригинальных игр и, легальной деятельности. Платформа работает на основе лицензии Кюрасао, а в качестве дополнительных гарантов безопасности выступают сертификаты от eCOGRA. Так что регистрируйтесь и забирайте бонусы 100 фриспинов и 100% к первому депозиту!

Игорная площадка Vavada имеет лицензию Кюрасао и работает легально. Казино, регулярно подвергается аудиторским проверкам, про что свидетельствуют сертификаты в «подвале» сайта. Наличие вышеперечисленных документов говорит про прозрачные условия и реальный шанс на победу. Всё потому, что коэффициент RTP в игровых автоматах превышает 95%.

Чтобы заработать приветственные бонусы и разблокировать весь функционал, достаточно зарегистрироваться, выполнив следующие шаги:

Нажмите на кнопку «Регистрация» – находится в правом верхнем углу; Создайте аккаунт через электронную почту или номер телефона; Выполните вход в личный кабинет; Самостоятельно активируйте 100 бесплатных спинов в личном кабинете.

Фишка ресурса в лёгкой и быстрой регистрации. Стать полноценным членом игрового дома очень просто. Понадобится только компьютер или современный девайс. Останется прислушаться к инструкции, и уже через 2 минуты вы сможете начать тратить бонусы Vavada!

Игровые автоматы

На официальном сайте онлайн казино Vavada представлены лицензионные игровые автоматы. У многих новичков частенько появляется вопросы – какой автомат выбрать, или какой чаще даёт выиграть? Прямого ответа нет, но разные советы от профессионалов. В случае с игровой платформой Вавада, всё что нужно – перейти в раздел «Горячие» и подобрать автомат с наибольшим коэффициентом RTP.

Если планируете ещё больше увеличить шансы на победу, то стоит присмотреться к самым горячим онлайн слотам. К таким относятся – Rich Wilde and the Tome of Madness и Fruit Cocktail. Запустите один из тайтлов и удивитесь регулярным выигрышам, а всё из-за высокой отдачи в 97%.

Когда наскучит вращать барабан и формировать призовые комбинации, разнообразить досуг поможет игры Live. Играйте против живых дилеров в рулетку, баккара, блэкджек или покер. Доступны разные лимиты ставок, столы с разными дилерами, которые отличаются внешностью, профессионализмом.

Бонусная система

Многие гэмблеры приходят по одной причине – 100 фриспинов за регистрацию. Достаточно создать учётную запись, для этого понадобится лишь телефон или электронная почта. Так что открывайте официальный сайт Вавада, чтобы создать аккаунт всего за 20 секунд. Затем перейдёте в личный кабинет и активируйте приветственный бонус!

Потратить 100 бесплатных вращений получится в одном из топовых онлайн слотов – Razor Shark, но помните про важное условие – прокрутить вейджер и активировать бонус нужно в течение 14 дней с момента регистрации.

Также новичкам доступно и второе бонусное предложение – 100% к первому депозиту. Достаточно внести на счёт от 50 рублей, чтобы система преумножила стартовый капитал в х2 раза. Поучаствовать в акции разрешается не более одного раза. Последнее предложение касается всех клиентов – ежемесячный кэшбэк в размере 10%. Дождитесь 1 числа и сможете вернуть часть от проигранных средств. По условиям, на кэшбэк накладывается минимальный вейджер х5. Прокрутить его можно легко в онлайн слотах и live играх Вавада.

Депозиты и выплаты

Пополнить счёт разрешается в рублях, евро, долларах. Игровая валюта выбирается во время регистрации, но когда выполните вход в личный кабинет, то сможете создать несколько валютных счетов. Фишка в том, деньги в казино Вавада зачисляются на игровой счёт мгновенно. Определитесь с платёжным инструментом, укажите сумму депозита, и средства моментально поступят на счёт. Вывести выигрыш разрешается тем же способом, что и во время пополнения счёта. Так что удастся получить деньги на карту или электронный кошелёк. Чаще всего процесс обработки заявки занимает не более 15 минут. Если пройдёте верификацию, то ускорите процесс вывода выигрышей.

Мобильная версия

Владельцы игровой платформы побеспокоились про комфорт клиентов. Теперь каждый желающий может перейти на мобильную версию казино. Вавада доступна со смартфонов и планшетов, но что важнее – хорошая оптимизация, ускоренный запуск автоматов, эксклюзивные бонусы.

Играть со смартфона не только удобно, но и экономит время. Вы сможете первыми поучаствовать в акции и начать крутить барабаны в автоматах, зарабатывая призовые очки в турнирах. На мобильной версии сasino Vavada отсутствует навязчивая реклама, что поможет сосредоточиться на игре.

Служба поддержки

Одна из особенностей азартного заведения – обслуживание клиентов. Операторы службы поддержки всегда на связи и хорошо информированы про все аспекты казино. Каждый клиент и посетитель вправе обратиться за помощью или консультацией к менеджерам техотдела. По правилам, сотрудники саппорта обязаны ответить на любые вопросы, связанные с лицензией, бонусами, выплатами, сроками переводов. Чтобы быстро связаться с сотрудниками службы поддержки, предусмотрено несколько популярных способов:

Перейдите в раздел «Написать нам». Там вы найдёте email, номер телефона и другие контактные данные для связи с операторами;

В «шапке» стартовой страницы находится кнопка «Помощь». По нажатию откроется форма и получится написать сообщение операторам;

Существуют и более простые способы для связи с сотрудниками техподдержки. Достаточно подписаться на канал в Telegram и следить за новостями. Там публикуются контактные данные,с возможностью связаться с администрацией.

Зеркало казино

Официальный сайт постоянно подвергается блокировкам. Если платформа недоступна, то просто перейдите на сайт дубликат, чтобы продолжить играть, тратить бонусы, участие в турнире.

Помните, что служба поддержки просто не способна своевременно информировать про блокировки зеркал. Но если добавите одну из рабочих копий в закладки, а затем перейдёте на неё во время блока, то система автоматически перекинет на рабочее зеркало Vavada.

Если не хотите заморачиваться с постоянным поиском рабочих зеркал, администрация рекомендует подписаться на канал в Telegram. В закреплённых сообщениях вы найдёте список свежих ссылок на рабочие зеркала.